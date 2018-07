Titanfall Online: Nexon streicht den Free2Play-Ableger

in

Ende letzten Jahres kündigten EA und Nexon an, gemeinsam am Free2Play-Spiel Titanfall Online zu arbeiten. Das Spiel wurde jedoch eingestellt. Es sollte vorerst exklusiv in Südkorea erscheinen.

Laut Game Focus dauerte die Entwicklung über drei Jahre und die Reaktion auf die zeitlich begrenzten Spielertests war nicht so beschrauschend. Außerdem erklärte Game Focus, dass sich der Online-Spielemarkt verändert hat, was dazu führte, dass Titanfall Online eingestellt wurde.

“Es stimmt, dass sich Nexon und EA dazu entschlossen haben, Titanfall Online im Rahmen einer Geschäftsentscheidung zu streichen”, sagte ein Nexon-Vertreter gegenüber Game Focus. “Nach reiflicher Überlegung wurde entschieden, dass die Umverteilung von Entwicklungsressourcen auf ein anderes Projekt für das Unternehmen besser war.”

Weitere Details gibt es bisher noch nicht.

Das denken wir:

Schade eigentlich. Titanfall hat einiges zu bieten. Hoffentlicht dürfen wir uns noch auf ein paar Teile freuen.