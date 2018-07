Warface: Cryteks Free-to-Play Shooter wurde für PS4 und Xbox One angekündigt

in

Na, Lust auf einen kostenlosen Shooter von Crytek für PS4 oder Xbox One? Da hätte ich etwas für euch: Crytek hat nämlich angekündigt, dass der Free-to-Play Shooter Warface noch in diesem Jahr für PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Für die Konsolenversion wurde ein separates Team zusammengestellt, so dass der Port keine Auswirkungen auf die “originale” PC-Version haben wird. PC-Spieler müssen also keine Angst haben, vernachlässigt zu werden.

Wann genau das Spiel erscheint, wurde noch nicht verraten. Fest steht aber: Der Release ist noch für 2018 geplant.

Hier die offizielle Feature-Liste des Spiels:

4 Klassen, die gleichzeitig aufstufen: spielt als ein Schütze, Scharfschütze, Ingenieur oder Sanitäter

2 mächtige Fraktionen: Warface und Blackwood

Endlose Möglichkeiten in PVP: 9 + Modis auf 50+ Karten

Ranglistenspiele, Clan-Kriege und mehr!

Story-basiertes PVE: mehr als 8 Spezialeinsätze mit einzigartiger Atmosphäre und Gegnern

PVE-Missionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für alle – von Neulingen bis Veteranen!

Co-op und Versus Gameplay, das ihr zusammen mit euren Freunden genießen könnt

Eine ganze Menge von primären, sekundären und Nahkampfwaffen mit mehreren Ausstattungen. Und die Liste wird immer größer!

Viele Ausrüstungsstücke, Waffen- und Charakter-Skins, die euch einzigartig machen.

Das denken wir:

Ein kostenloser Shooter von Crytek? Nur her damit!

