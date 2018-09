Anthem von Bioware befindet sich in der Alpha-Phase und ist jetzt von Anfang bis Ende spielbar

Bioware hat kürzlich verkündet, dass sich Anthem mittlerweile in der Alpha-Phase befindet. Das bedeutet: Das Sci-Fi-Actionspiel ist jetzt von Anfang bis Ende spielbar.

Das Team kümmert sich also in den kommenden Wochen und Monaten hauptsächlich darum, Fehler zu beseitigen und das Spiel zu verbessern, damit das Spiel püntklich zum geplanten Release am 22. Februar 2019 ausgeliefert werden kann.

“Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um die Alpha zu erreichen und angesichts der Komplexität und des Umfangs eines Spiels wie Anthem ist es ein enormer Erfolg, diesen Meilenstein rechtzeitig zu erreichen. Was kommt als nächstes? Jetzt, da alle wichtigen Teile im Spiel sind, können wir uns fast ausschließlich auf Bug-Fixing, Tests und Tuning konzentrieren – was in einem so großen Spiel unglaublich viel Arbeit bedeutet. Wir haben einige sehr ehrgeizige Pläne für den Start und darüber hinaus und wir wollen wirklich alles richtig machen. Wir werden bald Neuigkeiten verkünden, wann du mehr über Anthem erfahren und es selbst ausprobieren kannst”, so Casey Hudson von Bioware in einem offiziellen Blog-Beitrag.

Eine Demo ist derzeit für den 1. Februar geplant. Diese wird jedoch nur für diejenigen verfügbar sein, die das Spiel vorbestellt haben und für alle EA Access-Mitglieder.

Sobald es weitere Infos zu Anthem gibt, erfahrt tihr das bei uns.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, ob Bioware die hohen Erwartungen der Community erfüllen kann. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen auf jeden Fall sehr cool aus.