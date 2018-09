Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft veröffentlicht Live-Action-Trailer “Wähle das Leben”

Der Release von Assassin’s Creed Odyssey lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum veröffentlichte Ubisoft nun einen neuen Live-Action-Trailer mit dem Titel “Wähle das Leben”.

Der Trailer ist als Hommage an den Film “Trainspotting” und dessen berühmte Eröffnungsszene gedacht, in der die Konsumgesellschaft und den Druck, den diese auf den Einzelnen ausübt, auseinandergenommen wird.

Im Hintergrund läuft der Song “Lust for Life” von Iggy Pop und das Ganze wirkt meiner Meinung nach nicht so wirklich cool. Im Film funktioniert diese Szene super, aber wenn man an das antike Griechenland denkt, dann denkt man erst einmal nicht an eine Konsumgesellschaft als großes Problem der damaligen Zeit. Insofern wirkt der Text in Verbindung mit den Bildern irgendwie etwas befremdlich. Aber das ist nur meine Meinung.

Macht euch am besten selbst ein Bild. Hier der Trailer:

Was denkt ihr? Gefällt euch der Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Assassin’s Creed Odyssey steht ab dem 5. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

So wirklich cool finden wir den Trailer nicht, aber das Spiel wird trotzdem toll – da sind wir uns ziemlich sicher.