Call of Duty: Black Ops 4 – Im Launch-Trailer erwartet euch das absolute Multiplayer-Chaos

in

In wenigen Tagen – genauer gesagt ab dem 12. Oktober – steht Call of Duty: Black Ops 4 in den Händlerregalen. Und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In diesem Clip bekommen wir zu sehen, was das Spiel im Multiplayer-Modus zu bieten hat, denn… einen Singleplayer-Modus gibt es ja nicht. Dafür erwarten uns abwechslungsreiche Mehrspieler-Modi. Ihr dürft euch auf den Battle-Royale-Modus Blackout, einen normalen Multiplayer-Modus und den den Zombie-Modus freuen. Für Abwechslung auf dem Schlachtfeld ist also gesorgt.

Ich habe kürzlich den Battle-Royale-Modus ausprobiert und fand ihn sehr unterhaltsam. Allerdings hatte die Map teilweise noch mit niedrig aufgelösten Texturen und einigen Bugs zu kämpfen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler die Probleme bis zum Release noch fixen können.

Was haltet ihr von Call of Duty: Black Ops 4? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Wer auf Black Ops steht und auf eine Singleplayer-Kampagne verzichten kann, der sollte Call of Duty: Black Ops 4 ausprobieren. In Sachen Multiplayer hat das Spiel nämlich einiges zu bieten.