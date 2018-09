Control: Remedy veröffentlicht neue Spielszenen

Im Rahmen der Messe EGX 2018 hat Remedy neue Spielszenen aus dem Actionspiel Control veröffentlicht. In Control erlebt ihr die Geschichte von Jesse Fadens, die durch mysteriöse Ereignisse die neue Direktorin des FBI wird und die sich mit neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten dem Hiss stellen mmuss.

Dazu hat sie etwas, das “Dienstwaffe” genannt wird. Das ist eine übernatürlich Waffe, deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann. Im nachfolgenden Video bekommt ihr 18 Minuten aus dem Spiel zu sehen. Viele Szenen haben wir schon mal gesehen, aber einige neue sind auch dabei.

Abgesehen davon veröffentlicht Remedy auch ein Video, in dem wir mehr über die Heldin des Spiels erfahren. Here you go:

Das denken wir:

Control sieht absolut vielversprechend aus, aber ob das finale Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann, lässt sich jetzt noch nicht absehen.