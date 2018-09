Daemon X Machina: Trailer zeigt neue Spielszenen und Anpassungsmöglichkeiten

Vor einiger Zeit stellten wir euch Daemon X Machina, das neueste Werk von Kenichiro Tsukuda – der für seine Arbeit an der “Armored Core”-Serie bekannt ist –, vor. Mittlerweile wurde ein Video mit neuen Spielszenen veröffentlicht.

In diesem Spiel übernimmt man die Rolle eines Mech-Söldners, in einer Welt, in der die menschliche Rasse vom Aussterben bedroht ist. Während sich die Geschichte nicht gerade bahnbrechend anhört, überzeugt das Spiel aber schon jetzt mit einem ziemlich abgefahrenen Look.

Im neuesten Video bekommen wir zu sehen, wie man seinen Mech individualisieren kann. So wird man durch das Zerstören von mächtigen Gegnern mit verschiedene Waffen belohnt, die man dann am Mech befestigen kann. Dadurch verändert sich die Spielweise des Metallriesen. Übrigens: Man kann den Mech auch verlassen und zu Fuß weiterkämpfen.

Es wird auch einen Skill-Tree geben, mit dem man seinen Soldaten upgraden kann. Das alles hört sich ziemlich spannend an und sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im Video überzeugen:

Das denken wir:

Wer auf Mech-Action steht und eine Switch besitzt, der sollte sich Daemon X Machina undbedingt vormerken.