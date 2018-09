Der erste Trailer zu “X-Men: Dark Phoenix” ist da

20th Century Fox endlich den ersten Trailer zum Film “Dark Phoenix” veröffentlicht. Und dieser macht schon mal Lust auf mehr.

Der Film basiert auf der 80er-Jahre-Comic-Reihe The Dark Phoenix Saga von Chris Claremont, Dave Cockrum und John Byrne. Hierbei handelt es sich um eine erweiterte X-Men-Storyline. Der Film spielt 10 Jahre nach “X-Men: Apocalypse” und Mutanten haben mittlerweile Heldenstatus in der Gesellschaft erlangt.

Für eine Rettungsmission müssen Mystique (Jennifer Lawrence), Beast (Nicholas Hoult), Quicksilver (Evan Peters) und Co. ins Weltall. Dabei bedroht eine Sonneneruption das Leben der X-Men. Jean Grey (Sophie Turner) setzt jedoch ihre mystischen Fähigkeiten ein, um ihre Mutanten-Freunde zu retten. Dadurch erweckt sie aber eine dunkle Macht in ihr, die von ihr Besitz ergreift.

“Als Jean außer Kontrolle gerät und die, die sie am meisten liebt, verletzt, fängt sie an, das Gewebe zu entwirren, das die X-Men zusammenhält. Jetzt, da diese Familie auseinander fällt, müssen sie einen Weg finden, sich zu vereinen – nicht nur, um die Seele von Jean zu retten, sondern um unseren Planeten vor Aliens zu retten, die diese Kraft waffenfähig machen und die Galaxie beherrschen wollen”, so die offizielle Beschreibung des Films.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im ersten Trailer überzeugen. Here you go:

“Dark Phoenix” läuft am 14. Februar 2019 in den Kinos an.

Das denken wir:

Die Story ist jetzt nicht bahnbrechend, aber die Inszenierung wirkt sehr gelungen und dramatisch. Wer auf X-Men steht, der sollte sich den Film auf jeden Fall vormerken.