Der interaktive Psychothriller Transference ist jetzt erhältlich

Erst kürzlich berichteten wir über die Demo zum interaktiven Psychothriller Transference. Mittlerweile ist das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Das kündigte Ubisoft mit einer Pressemitteilung an, in der es heißt: “Ubisoft gab heute bekannt, dass das First-Person-Entdeckungsspiel Transference ab sofort sowohl für VR auf PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive sowie für Non-VR für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, für die Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One, und Windows PC verfügbar ist.”

“Ob in VR oder Non-VR befinden sich die Spieler in einem Escape-Room-Scenario inmitten des Experiments eines gestörten Wissenschaftlers. Sie werden zwischen drei Perspektiven der Mitglieder eine Familie wechseln und versuchen, eine beunruhigende Wahrheit ans Licht zu bringen”, so Transference-Produzent Kévin Racapé.

“Transference bietet eine intuitive, einnehmende Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich auf die Suche begeben, um das Geheimnis in diesem verrückten Psychothriller zu lösen.”

Und wer wissen möchte, wie das Spiel in Aktion aussieht, der sollte sich den Launch-Trailer nicht entgehen lassen:

Das denken wir:

Wer mal wieder seine VR-Brille entstauben möchte, der hat nun allen Grund dazu. Mit Transference erwartet euch ein intensives und unterhaltsames Abenteuer.