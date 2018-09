Der Predator macht jetzt auch GTA 5 unsicher – dank einer neuen Modifikation

Der Predator macht aktuell nicht nur die Kinos in “Predator – Upgrade” unsicher, sondern auch GTA 5 – dank einer neuen Modifikation des Modders “JulioNIB”.

In der Predator-Mod für Grand Theft Auto 5 könnt ihr die Rolle des Predators übernehmen. Und das Beste: Die meisten seiner Fähigkeiten haben es ebenfalls in die Mod geschafft. In der Rolle des Predators könnt ihr euch unsichtbar machen, eure Gegner mit Klingen oder Speeren aufspießen oder euch sogar in die Luft jagen.

Und das Ganze sieht wirklich ziemlich cool aus. Davon könnt ihr euch im Video unter diesen Zeilen überzeugen.

Übrigens: Hier handelt es sich zwar noch um eine WIP-Version, ihr könnt euch die Mod aber bereits über diesen Link herunterladen. Um die Mod spielen zu können, benötigt ihr auch noch das Plugin ScripthookVDotNet, das ihr über diesen Link findet.

Das denken wir:

Diese Mod ist ziemlich abgefahren. Es ist schon beeindruckend, was die GTA-Community da immer wieder auf die Beine stellt.