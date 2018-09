Devil May Cry 5: Das sind die offiziellen Systemanforderungen

in

Bis Devil May Cry 5 in den Händlerregalen steht, müssen wir uns noch etwas gedulden, aber dafür wurden mittlerweile die offiziellen Systemanforderungen verraten. Wer also das Spiel auf den PC spielen möchte, der sollte die Leistung seiner Gaming-Maschine mit diesen Angaben hier vergleichen:

Minimum:

Betriebssystem: WINDOWS® 7 (64-BIT benötigt)

Prozessor: Intel® Core™ i7-4770 3.4GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX760 oder besser

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: *Controller empfohlen *Internetverbindung benötigt, um das spiel aktivieren zu können.

Empfohlen:

Betriebssystem: WINDOWS® 7 (64-BIT Required)

Prozessor: Intel® Core™ i7-4770 3.4GHz or better

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX960 or better

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: *Controller empfohlen *Internetverbindung benötigt, um das spiel aktivieren zu können.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Erwartungen an Devil May Cry 5 sind hoch und wir sind schon gespannt, ob Capcom die Reihe mit dem neuesten Teil in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall ziemlich vielversprechend aus.