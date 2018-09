Devolver Digital bittet Rockstar darum, Red Dead Redemption 2 für den PC publishen zu dürfen

Man muss Devolver Digital einfach lieben. Das Studio nervt Rockstar Games nämlich gerade mit witzigen Tweets. Devolver bittet darum, Red Dead Redemption 2 auf dem PC publishen zu dürfen. Red Dead Redemption 2 wurde bisher ja nur für PS4 und Xbox One bestätigt. Aber vielleicht findet das Spiel ja doch noch einen Weg auf den PC – wenn Devolver weiter nervt.

Im ersten Tweet an Rockstar heißt es: “Hallo, wir würden gerne euer neues Cowboy-Spiel auf dem PC veröffentlichen.”

Hello, we’d like to publish your new cowboy game on PC. — Devolver Digital (@devolverdigital) 20. September 2018

“Wir sind aus Texas, also sind wir mit Pferden und Kautabak vertraut. Außerdem besitzen wir eine Waffe. Dieser letzte Teil ist keine Drohung, nur das Wissen über Waffen scheint ein Plus für dieses Spiel zu sein”, so Devolver weiter.

We’re based out of Texas so we are familiar with horses and chewing tobacco. Also, we own a gun. That last part isn’t threat, just that knowing about guns seems a plus for this game. — Devolver Digital (@devolverdigital) 20. September 2018

Devolver Digital hörte jedoch nicht. Es folgte auch ein weiterer Tweet, in dem das Studio erklärt, dass sie den PC-Port geheim halten könnten und dass sie den Entwicklern einige tolle PC-Dev-Kits zur Verfügung stellen könnten.

Nobody has to know, we can keep this a secret from TakeTwo. We know a person at Steam and can set you up with PC dev kits. Like this tweet if you want to talk more. — Devolver Digital (@devolverdigital) 20. September 2018

Rockstar hat bisher nicht geantwortet.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober.

Das denken wir:

Eine witzige Aktion von Devolver Digital. Mal sehen, wie Rockstar Games auf die Tweets reagiert.