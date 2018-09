Diablo: Anscheinend dürfen wir uns bald über eine Netflix-Serie freuen

in

Wie es scheint, dürfen wr uns bald über eine Diablo-Serie auf Netflix freuen. Dazu tauchen immer mehr Hinweise auf.

So berichtet das Magazin Variety darüber, dass Andrew Cosby, Gründer des Comicbuch-Verlags Boom! Studios, kürzlich in einem Tweet bestätigte, dass sich gerade ein Diablo-Projekt in der Mache befände.

Später erklärte er in einem anderen Tweet – der mittlerweile gelöscht wurde –, dass man sich in “finalen Gesprächen” befände, eine Diablo-Serie für Netflix umzusetzen. Er sei entsprechend aufgeregt und hoffe, dass das Projekt umgesetzt wird.

Also offizielle Infos gibt es leider noch nicht, aber das hört sich doch alles sehr positiv an. Die alte Geschichte zwischen Gut und Böse bietet sich auf jeden Fall für eine Serie an. Und das Universum bietet ausreichend Stoff für mehrere Staffeln.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Was würdet ihr von einer Diablo-Serie halten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Eine Diablo-Serie? Nur her damit, aber ganz schnell!