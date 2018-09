Duck Hunt: Schauspieler Seth Rogen hat ein ziemlich cooles Geheimnis verraten

Erinnert ihr euch noch an den NES-Klassiker Duck Hunt, der in den 80er Jahren veröffentlicht wurde? Damals musste man mit dem Nintendo Zapper nervige Enten abschießen. Nun, 25 Jahre zu spät, teilte Schauspieler Seth Rogen (“22 Jump Street”, “The Disaster Artist”) ein Geheimnis zum Spiel auf Twitter.

Das Geheimnis: In Duck Hunt konnte man mit dem zweiten Controller die Ente kontrollieren. “Ich und meine Schwester fanden das heraus, weil ich zufällig auf dem Controller saß und die Ente weiter nach rechts oben flog”, so der Schauspieler.

Hier die entsprechenden Tweets dazu:

Hot tip that’s 25 years late but I didn’t have Twitter back then: in Duck Hunt on Nintendo , the second player controller controlled the duck.

Me and my sister found this out because I sat on the controller by accident and the duck kept flying to the top right corner.

— Seth Rogen (@Sethrogen) 17. September 2018