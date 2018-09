Fortnite: Du kannst dir jetzt einen riesigen Battle Bus zum Aufblasen bestellen

in

Das Battle-Royale-Spiel Fortnite ist ein voller Erfolg, insofern ist es kein Wunder, dass es mittlerweile auch zahlreiche Merch-Artikel gibt. Kürzlich bin ich sogar auf einen riesigen Battle Bus zum Aufblasen gestoßen, den ihr euch via Amazon vorbestellen könnt.

Das Teil kostet 399 Dollar und ist rund 5 Meter hoch und 5,5 Meter lang. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür man so einen Bus brauchen kann, aber die Nachbarn werden mit Sicherheit nicht schlecht staunen, wenn so ein Battle Bus in eurem Garten herumsteht.

Hier der Bus in seiner vollen Pracht:

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Fortnite.