Ghost Recon Wildlands startet Gratis-Wochenende am 20. September

in

Ihr wolltet den Koop-Shooter Ghost Recon Wildlands immer spielen, konntet euch aber nicht dazu durchringen, für das Spiel Geld auszugeben? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Ghost Recon Wildlands startet am 20. September ins Gratis-Wochenende.

Das kündigte Ubisoft kürzlich mit einer Pressemitteilung an:

“Ubisoft gab heute bekannt, dass Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands vom 20. bis zum 23. September ein Gratis-Wochenende für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, für die Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X und Windows PC anbietet. Während des Gratis-Wochenendes haben die Spieler vollen Zugriff auf die Inhalte des Basisspiels, sowie auf Ghost War PvP und thematische Spezial-PvE-Missionen. Spieler, die nach dem Gratis-Wochenende das Spiel erwerben wollen, haben die Wahl zwischen zwei neuen Versionen, der Year 2 Gold Edition und der Ultimate Edition. Beide sind ab heute erhältlich.”

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Wer Ghost Recon Wildlands bisher verpasst hat, der sollte es spätestens jetzt ausprobieren.