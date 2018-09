Hitman 2: Hier sind fünf Minuten aus einer Mission, die euch in den kolumbianischen Dschungel schickt

Im Rahmen der EGX 2018 zeigten die Entwickler von Hitman 2 Szenen aus einer Mission, die euch in den kolumbianischen Dschungel schickt. Hier erwarten uns viele unterschiedliche Wege, die wir beschreiten können, aber auch unzählige Gefahren, die an jeder Ecke lauern.

Im Video bekommen wir zwar keine reinen Spielszenen zu sehen, dafür bekommen wir die weitläufige Umgebung gezeigt, die uns in Kolumbien erwartet. Und das ist besser als nichts, oder?

Hitman 2 wird im Gegensatz zu seinem Vorgänger übrigens nicht in Episodenform erzählt, was viele Fans freuen dürfte. Bis zum Release müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Das Spiel erscheint nämlich erst am 13. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Mit Hitman 2 erwartet uns mittlerweile der siebte Teil der erfolgreichen Stealth-Reihe. Hoffentlich kann der neueste Ableger auch die Erwartungen der Fans erfüllen. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen aber auf jeden Fall cool aus.

Quelle: dsogaming.com