In Call of Duty: Black Ops 4 gibt es zum Start anscheinend nur 11 Maps – und 4 davon sind Remakes

Freut ihr euch schon auf Call of Duty: Black Ops 4? Ich habe letztens den Battle-Royale-Modus Blackout ausprobiert und fand ihn ganz spaßig, wenn auch nicht behnbrechend. In Sachen Multiplayer hat Black Ops 4 auf jeden Fall einiges zu bieten – und das ist auch bitter nötig, denn auf eine Singleplayer-Kampagne wird ja verzichtet. Unter anderem wird es drei Zombie-Kampagnen, einen traditionellen Mehrspielermodus und den neuen Blackout-Modus geben.

Wie die Seite Mp1st, gibt es da aber einen kleinen Wermutstropfen. So wird es zum Start des Spiels anscheinend nur elf Maps geben, von denen vier Remakes sind. In früheren Teilen standen zum Start 15 oder mehr Maps zur Verfügung.

Hier eine Liste mit allen bisher bekannten Maps:

Sieben neue Maps:

Arsenal

Contraband

Frequency

Gridlock

Hacienda

Payload

Seas Side

Vier Remake Maps:

Firing Range

Jungle

Slums

Summit

Findet ihr die Anzahl der Karten ok, oder würdet ihr euch zum Start mehr Maps wünschen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das wären etwas wenige Maps. Aber zumindest werden wir durch den Post-Launch-Content mir neuen Karten versorgt.