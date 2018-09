In Devil May Cry 5 wird es Mikrotransaktionen geben

in

In der Gaming-Welt ist das Wort “Mikrotransaktionen” mittlerweile verpönt – zumindest bei Spielern. Viele Gamer finden es einfach nervig, für Ingame-Gegenstände Geld auszugeben, vor allem, wenn man vorher schon für ein Spiel bezahlt hat. Capcom stört das aber nicht. Wie kürzlich im Rahmen der Tokyo Game Show verkündet wurde, wird es auch in Devil May Cry 5 Mikrotransaktionen geben.

Im Spiel wird es sogenannte Divinity Statues geben, die im Grunde einen Ingame-Shop darstellen. Bei diesen Statuen kann man mit Echtgeld Orbs kaufen. Diese lassen sich dann für stärkere Fähigkeiten oder Waffen eintauschen.

Gegenüber Gamespot erklärte der Entwickler Hideaki Itsuno: “Wenn sie [die Spieler] Zeit sparen und all das Zeug auf einmal haben wollen, gibt es die Möglichkeit. Aber andererseits habe ich nicht das Gefühl, dass man alle Moves haben muss. Du solltest es so spielen können, wie du es willst.”

Mit den Orbs kann man sich also mühevolles Grinden sparen. Was haltet ihr davon? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Devil May Cry 5 steht ab dem 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Auf Mikrotransaktionen würden wir gerne verzichten, aber hauptsache das Spiel wird gut.