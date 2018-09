In Old School Musical erwartet dich eine musikalische Reise durch die Videospiel-Geschichte

in

Du bist musikalisch und stehst auf Retro-Spiele? Dann habe ich das passende Spiel für dich gefunden: Old School Musical. Hier erwartet dich eine musikalische Reise durch die Videospiel-Geschichte.

Die Entwickler kombinieren Pixelgrafik mit Chiptune-Tracks und verweben das ganze zu einem rhythmischen Adventure. Das Spiel ist mittlerweile für den PC und die Nintendo Switch erhältlich.

Old School Musical bietet 50 Chiptune-Titel und einen verrückten Story-Modus der dich auf eine Tour durch all deine Lieblings-Retrospiele führt. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer:

Das denken wir:

Das Konzept ist ziemlich cool und spaßig. Wer auf Retro steht, der sollte das Spiel mal ausprobieren.