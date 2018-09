In “The Girl in the Spider’s Web” legt sich die Hackerin Lisbeth Salander mit Cyberkriminellen an und schlägt Männer, die Frauen schlagen

“Verschwörung” (Originaltitel “The Girl in the Spider’s Web”) ist ein Cyber-Krimi von Fede Alvarez (“Don’t Breathe”). Hier handelt es sich um die filmische Fortsetzung der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson, die auf dem gleichnamigen Roman basiert.

Im Film begleiten wir die Hackerin Lisbeth Salander und den Journalisten Mikael Blomkvist. Beide finden sich in einem Netz von Spionen, Cyberkriminellen und korrupten Regierungsbeamten wieder.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Film erwartet. Here you go:

Der Film startet am 9. November in die Kinos.

Das denken wir:

Das sieht nach einem ziemlich spannenden Cyber-Krimi aus – sollte man sich vormerken.