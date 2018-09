Just Cause 4: Im neuen Trailer wird die Anführerin der “Schwarzen Hand” vorgestellt

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Just Cause 4 veröffentlicht, in dem wir Gabriela Morales, die Gegenspielerin von Rico Rodriguez, zu sehen bekommen. Sie ist die gefürchtete Anführerin der “Schwarzen Hand”.

Just Cause 4 spielt in der fiktiven Welt von Solís, in der wir erneut die Rolle von Rico Rodriguez übernehmen. Im Laufe des Abenteuers werden wir die Wahrheit über Ricos Vergangenheit erfahren und unter anderem eben auch auf Gabriela Morales treffen.

Mit Fallschirm, Wingsuit und Grapple-Hook können wir die unterschiedlichsten Regionen in Just Cause 4 durchqueren, die ein ganz eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem bieten. Über diesen Link könnt ihr euch beispielsweise das neue Tornado-Feature ansehen.

Ansonsten erwartet uns wieder Action am laufenden Band. Davon könnt ihr euch auch im neuen Trailer überzeuegen.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Action steht und die Vorgänger mochte, der wird mit Just Cause 4 definitiv auf seine Kosten kommen, da sind wir uns jetzt schon sicher.