Just Cause 4: Neuer Trailer stellt die Open-World-Umgebung vor

In Just Cause 4 erwartet uns einmal mehr Action am laufenden Band. Und das in einer riesigen Open-World-Umgebung, die wir frei erkunden können.

Square Enix hat nun einen brandneuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem uns die Entwickler die Spielwelt Solís vorstellen.

Solís ist von Südamerika inspiriert und verspricht, die abwechslungsreichste Open World, die wir bisher in einem Just Cause-Spiel zu sehen bekommen haben. Unter anderem erwarten euch Regenwälder, Grasland, Wüste und Alpen.

Diese Biome ermöglichen abwechslungsreiche Gameplay-Möglichkeiten. Und welche das sind, erfahrt ihr im Video:

Just Cause 4 steht ab dem 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox one in den Händlerregalen.

Das denken wir:

In Just Cause 4 erwartet uns ein riesiger Spielplatz, den wir so richtig aufmischen können. Das wird ein Spaß.