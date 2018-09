Killer 7: Neuer Trailer zeigt Cleaner, Hellion und Four-eyes

in

Bereits im Mai kündigten NIS America und Grasshopper Manufacture Killer 7 für den PC an. Noch nichts von diesem Spiel gehört? Dieser abgefahrene Titel erschien im Juni 2005 für die GameCube.

Hier dreht sich alles um den alten Mann Harman Smith, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist und ein bizarres Geheimnis besitzt: Sieben verschiedene Persönlichkeiten leben durch ein Experiment in seinem Kopf. Und jede dieser Persönlichkeiten besitzt taktische Fertigkeiten in der Kunst des Tötens – die sogenannten Killer 7.

Er kann sich nach Lust und Laune in eine der anderen Persönlichkeiten verwandeln. In der Rolle der Killer 7 versucht er die Welt vor dem Untergang und der Herrschaft durch einen wahnsinnigen Terroristen zu bewahren. Hört sich verrückt an? Ist es auch.

Mittlerweile wurde ein neuer PC-Trailer ins Netz gestellt, in dem man die Killer Garcian Smith (“The Cleaner”), Dan Smith (“The Hellion”) und Kevin Smith (“Four-eyes”) in Aktion sieht. Das Spiel erscheint im Herbst 2018 für den PC.

Das denken wir:

Killer 7 ist ziemlich abgefahren und nicht jedermanns Sache, aber auf jeden Fall innovativ.