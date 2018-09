Lawbreakers ist jetzt endgültig tot

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Boss Key Productions, das Studio von Cliff Bleszinsk, seine Pforten dicht macht – unter anderem wegen des Misserfolgs des Shooter Lawbreakers.

Mit dem Battle-Royal-Titel Radical Heights wollte Cliff Bleszinsk das Studio noch retten, aber das klappte nicht. Nach dem Ende von Boss Key wurde Lawbreakers kostenlos veröffentlicht und verkündet, dass die Server noch einige Monate online sein würden.

Mittlerweile wurden die Server abgeschaltet – für immer. Hier die entsprechende Info via Twitter von einem der Entwickler:

#lawbreakers servers are officially closed for good. Hardest development, and best game I ever shipped. If you played it, thank you.

— J 0 S | – | (@_joshrife) 14. September 2018