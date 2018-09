Lone Echo 2 ist das nächste VR-Spiel der Macher von The Order: 1886

in

Es wird Zeit, eure VR-Brille zu entstauben, denn Ready at Dawn, die Macher von The Order: 1886, haben mit Lone Echo 2 den Nachfolger des Oculus-Rift-Spiels Lone Echo angekündigt.

In Lone Echo 2 übernimmst du die Rolle von Jack, einer fortgeschrittenen, kybernetischen KI. Du kehrst mit Captain Olivia Rhodes zu den Ringen des Saturns zurück “auf einer Reise, die dich tiefer in die Geheimnisse des Weltraums führt – über die Grenzen der Zeit hinaus”, so die offizielle Beschreibung.

Weitere Details hat Ready at Dawn nicht verkündet, dafür wurde ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das Spiel soll 2019 für die Oculus Rift erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Das denken wir:

Lone Echo ist ein sehr beliebtes Spiel für die Oculus Rift. Hoffen wir also, dass der Nachfolger von Lone Echo ebenso erfolgreich wird.

Quelle: dsogaming.com