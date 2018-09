Nintendo gewinnt Rechtsstreit und lässt Real-Life Mario Kart in Tokio verbieten

Erinnert ihr euch noch an die Real-Life-Mario-Kart-Attraktion in Tokio, über die wir 2017 berichteten? Nintendo ging mittlerweile rechtlich gegen die Betreiber vor und nun hat das Bezirksgericht Tokio ein Urteil gefällt.

Demnach muss MariCar, so nannte sich die Firma (heute MariMobility), die das inoffiziellen Real-Life Mario Kart anbietete, die Verwendung von Nintendo-Cosplay-Kostümen unterlassen und zehn Millionen Yen Schadenersatz zahlen. Das entspricht rund 77.000 Euro.

Tokyo District Court ordered Mari Mobility Dev., previously MariCar, to pay ¥10 million in compensation and stop using Nintendo-related outfit. The street go-cart company operates services in Japan, and Nintendo was complaining it was damaging its "Mario Kart" franchise.

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 27. September 2018