Red Dead Redemption 2: Red Dead Online angekündigt

In wenigen Tagen – am 26. Oktober 2018 – erscheint endlich Red Dead Redemption 2, der nächste AAA-Titel von Rockstar Games. Mittlerweile kündigte Rockstar den Online-Modus von Red Dead Redemption an. Dieser nennt sich Red Dead Online und erinnert vom Prinzip her sehr an GTA Online.

Offiziell heißt es dazu: “Red Dead Online ist eine Weiterentwicklung des klassischen Multiplayer-Spiels des originalen Red Dead Redemption, der die Erzählung mit kompetitivem und kooperativem Gameplay auf unterhaltsame neue Weise verbindet. Mit dem Gameplay vonn Red Dead Redemption 2 als Grundlage wird man Red Dead Online alleine oder mit Freunden erkunden können. Außerdem wird es ständig Updates und Anpassungen geben, um diese Erfahrung für alle Spieler zu erweitern und weiterzuentwickeln.”

Red Dead Online soll im November 2018 an den Start gehen – zunächst als öffentliche Betaversion. Weitere Infos dazu sollen demnächst folgen.

“Wie bei den meisten Online-Erlebnissen dieser Größe und Größenordnung wird es beim Start unweigerlich einige Turbulenzen geben. Wir freuen uns darauf, mit unserer fantastischen und engagierten Community zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen, Kinderkrankheiten zu beheben und mit Red Dead Online etwas wirklich Lustiges und Innovatives zu entwickeln”, so das Studio weiter.

Übrigens: Der Zugriff auf Red Dead Online ist für alle Spieler kostenlos, die Red Dead Redemption 2 entweder auf PlayStation 4 oder Xbox One installiert haben.

Hier die offizielle Ankündigung:

Sobald es weitere Infos zu Red Dead Online gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

GTA 5 ist mega erfolgreich, warum also nicht das Konzept auf Red Dead anwenden? Fans bekommen dadurch eine noch intensivere Spielerfahrung serviert und wenn der Support passt, dann hat der Online-Modus mit Sicherheit eine erfolgreiche Zukunft vor sich.