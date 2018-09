Resident Evil 2: So unterscheidet sich die Uncut von der zensierten Version

in

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wird Resident Evil 2 in Europa komplett ungeschnitten erscheinen. Anders sieht das in Japan aus. Dort erscheint das Spiel geschnitten (es wird aber auch eine Uncut-Version geben). Und falls ihr euch nun fragt, wie sich die Versionen im Detail unterscheiden, habe ich hier die Antwort für euch.

Im nachfolgenden Video zeigt uns “MrCollectorsEdition” anhand eines blutigen Beispiels, wie sich die Uncut von der zensierten Version unterscheidet. Wir sehen, wie Leon den Kopf eines Zombie-Opfers zurückklappt, dessen Gesicht und Hals fast vollständig zerfetzt wurde – das sieht wirklich ziemlich heftig aus.

In der geschnittenen Version sieht das Gesicht nicht ganz so schlimm zugerichtet aus und die Kameraperspektive wurde in der entsprechenden Szene auch etwas verändert, um das Ganze etwas zu entschärfen.

Hier das Vergleichsvideo:

Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Resident Evil 2 wird auf jeden Fall ziemlich heftig – das Spiel ist nichts für zarte Gemüter.