Sekiro: Shadows Die Twice – Seht euch hier 12 Minuten der PS4-Pro-Version an

Erinnert ihr euch noch an das Schleichspiel Tenchu aus em Jahr 1998? Wenn euch dieser Titel damals gefallen hat, dann solltet ihr euch unbedingt Sekiro: Shadows Die Twice von From Software vormerken.

Hier übernimmst du die Rolle eines entehrten, verstümmelten Kriegers, der nur knapp dem Tod entronnen ist. “Du hast geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, und bist daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als dein junger Herr entführt wird, kann dich nichts und niemand auf deinem Weg aufhalten, deine Ehre zurückzuerlangen – nicht einmal der Tod.”

Im Spiel erkundest du das Sengoku-Japan der späten 1500er Jahre, eine Zeit voller brutaler Konflikte, in der du dich mit deinen Ninja-Fähigkeiten überlebensgroßen Feinden stellen musst.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, bekommt ihr im neuesten Video zu sehen:

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019.

Das denken wir:

Sekiro: Shadows Die Twice sieht schon jetzt sehr gut aus. Wer auf Spiele wie Tenchu steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.