Silver Chains lädt im Frühjahr 2019 zu einer beängstigenden Hausbesichtigung ein

Das Entwicklerstudio Cracked Heads Games wird im Frühjahr 2019 in Zusammenarbeit mit Headup das Horrorspiel Silver Chains für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlichen.

Das First-Person-Horror-Spiel lädt zu einer beängstigenden Hausbesichtigung ein. In einem alten Gemäuer müsst ihr nach Hinweisen suchen, um die Wahrheit über die schrecklichen Ereignisse zu enthüllen, die dort geschahen.

Darum geht es: “Nach einem mysteriösen Unfall wacht Peter in einer verlassenen Villa im ländlichen England auf. Da er nicht wusste, wie oder warum er hier landete, merkte er bald, dass er nicht alleine war. Als Peter versucht, seinen Weg nach draußen zu finden, beginnt er, die dunklen Geheimnisse dessen aufzudecken, was an diesem Ort passiert ist. Was noch beunruhigender ist: Er findet Hinweise darauf, dass er schon einmal hier gewesen ist.”

Hier schon mal der erste Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Das wird so richtig unheimlich.