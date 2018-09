Super Smash Bros. Ultimate: Das erwartet euch im ultimativen Switch-Bundle

Wenn ihr eine Nintendo Switch besitzt, dann wartet ihr mit Sicherheit schon auf den Release von Super Smash Bros. Ultimate am 7. Dezember. Und das weiß auch Nintendo.

Daher hat Big N jetzt auch das ultimative Switch-Bundle vorgestellt. Dieses beinhaltet die Konsole und Controller, die mit dem Logo des Spiels verziert wurden. Abgesehen davon sind einige der Kämpfer auf dem Dock abgebildet. Leider ist nur eine digitale Version des Spiels enthalten.

Die Konsole soll am 2. November 2018 auf den Markt kommen.

Hier ein Video, in dem ihr das Switch-Bundle bewundern könnt:

Und hier seht ihr noch einige Bilder der Konsole:

#NintendoSwitch Super #SmashBros Ultimate edition hardware smashes in on 16/11! The dock features some famous fighters, Joy-Con controllers with a Super Smash Bros. design, and a download code that'll let you play the game from 07/12. #NintendoDirect pic.twitter.com/lIrmJfR261

— Nintendo UK VS (@NintendoUKVS) 13. September 2018