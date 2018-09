The Crew 2: Ubisoft veröffentlicht kostenloses Update Gator Rush

Ubisoft hat kürzlich das erste kostenlose Update für den Racer The Crew 2 veröffentlicht. Hier erwarten euch unter anderem neue Fahrzeuge, neue Aktivitäten und ein neuer Schwierigkeitsgrad.

Offiziell heißt es dazu: “Ubisoft gab heute bekannt, dass Gator Rush, das erste kostenlose Update für das Open World Motorsport-Spiel The Crew 2, ab sofort auf der PlayStation 4, der Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC erhältlich ist.”

“Ubisoft kündigte ebenfalls an, dass Spieler The Crew 2, einschließlich Gator Rush, vom 27. bis 30. September kostenlos via Uplay auf Windows PC spielen können. Im Rahmen des kostenlosen Wochenendes können Spieler The Crew 2 ab heute mit Rabatten von bis zu 45 Prozent auf alle Versionen von Uplay PC und PlayStation 4 Systemen erwerben.”

Auf diesem Bild seht ihr allen neuen Inhalte:

Abgesehen davon wurde auch ein neuer Trailer zum kostenlosen Update veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Cool, dass Spieler von The Crew 2 mit kostenlosen Inhalten versorgt werden. Hoffentlich kommt da noch mehr.