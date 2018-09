Türkischer Publisher Bilkom verrät, dass Cyberpunk 2077 schon 2019 auf den Markt kommt

in

Bisher gingen Fans und die Fachpresse davon aus, dass Cyberpunk 2077 wohl frühestens im Jahr 2020 auf den Markt kommen wird. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass das Rollenspiel von CD Projekt Red schon im nächsten Jahr erscheint.

Der Grund: Der türkische Publisher Bilkom hat gewittert, dass Cyberpunk 2077 bereits 2019 verfügbar sein wird. Hier der entsprechende Tweet:

Bilkom ist in der Türkei ein großer Publisher, der in der Vergangenheit für CD Projekt Red beispielsweise The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht hat. Bilkom hat auch schon mit Partnern wie Warner Bros. Interactive Entertainment und Apple zusammengearbeitet.

Meiner Meinung nach ist es zwar noch immer sehr unwahrscheinlich, dass Cyberpunk 2077 schon 2019 erscheinen wird, aber sollte es so sein, dann freue ich mich natürlich darüber.

Was haltet ihr bisher von Cyberpunk 2077? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Wenn es Neuigkeiten zum Thema gibt, erfahrt ihr das sofort bei uns.

Das denken wir:

Es wäre eine ziemliche Überraschung, wenn Cyberpunk 2077 bereits 2019 erscheinen würde. Wir hätten aber nichts dagegen. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen verdammt gut aus.