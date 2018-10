3D Realms arbeitet gerade an einem neuen Ego-Shooter, der auf der Quake-Engine basiert

1C Entertainment und 3D Realms haben verkündet, dass sie an einem neuen unangekündigten Ego-Shooter arbeiten, der auf der ursprünglichen Quake-Engine basiert. Der Shooter soll für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One erscheinen, einen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Leider haben 1C Entertainment und 3D Realms keine weiteren Details verraten, es gibt auch noch keine Screenshots oder anderes Material aus dem Spiel.

Im selben Zug wurde verkündet, dass auch der Retro-Shooter Ion Maiden für Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One erscheinen soll. Die PC-Version des Spiels startete im März in die Early-Access-Phase.

Ion Maiden basiert auf einer verbesserten “Build-Engine”, die unter anderem schon bei Duke Nukem 3D und Shadow Warrior zum Einsatz kam. Im Spiel müsst ihr als Shelly “Bombshell” Harrison gegen den Transhumanisten-Anführer Dr. Jadus Heskel und seine kybernetischen Armee kämpfen.

Hier ein Trailer:

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, an welchem Shooter 3D Realms da gerade arbeitet. Lange wird es hoffentlich nicht mehr dauern, bis wir erste Szenen zu Gesicht bekommen.