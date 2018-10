Ace Combat 7: Skies Unknown – Der neueste Trailer zeigt die Anpassungsmöglichkeiten der Flugzeuge

Die Ace-Combat-Reihe ging damals 1995 für die PlayStation an den Start und in wenigen Wochen dürfen sich Fans über den mittlerweile siebten Teil freuen. Am 18. Januar 2019 erscheint Ace Combat 7: Skies Unknown für PS4 und Xbox One.

Um euch die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen, hat Bandai Namco einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Anpassungsmöglichkeiten der Flugzeuge demonstriert – und diese fallen mega umfangreich aus.

Es gibt einen riesigen Flugzeug-Baum, der es euch ermöglicht, die verschiedenen Jets freizuschalten. Jeder einzelne lässt sich dann mit einer breiten Auswahl moderner Waffensysteme ausstatten, die ihr im nachfolgenden Trailer in Aktion seht.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Die Anpassungsmöglichkeiten fallen extrem umfangreich aus. Fans werden sich freuen. Hier erwartet uns der bisher beeindruckendste Teile der Reihe.