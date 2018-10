Assassin’s Creed Odyssey: Im neuesten Gameplay-Video werden brutale Stealth-Kills gezeigt

in

Die Assassin’s-Creed-Reihe hat sich über all die Jahre mit großen Schritten weiterentwickelt, im Kern bleibt aber auch Odyssey ein Schleichspiel. Und im nachfolgenden Gameplay-Trailer bekommt ihr neue Stealth-Gameplay-Szenen zu sehen – und einige brutale Stealth-Kills.

Im Video versucht der Spieler eine feindliche Basis zu infiltrieren, um ein seltenes Artefakt zu stehlen. In solchen Situationen kommen die Stealth-Fähigkeiten von Alexios zum Zug, die meistens sehr blutig enden. Aber überzeugt euch am besten selbst.

In Assassin’s Creed Odyssey haben die Spieler die Wahl, das Spiel als Alexios oder Kassandra zu erkunden – zum ersten Mal in der AC-Geschichte können Spieler das Geschlecht ihres Charakters bestimmen. Als Nachfahre des legendären spartanischen Kriegers, König Leonidas, wird man am Peloponnesischen Krieg teilnehmen, wobei die Entscheidungen des Spieler eine wichtige Rolle spielen werden.

Euch erwarten mythologische Kreaturen, neue RPG-Features wie Dialogoptionen und neue Fähigkeiten. Am 6. Oktober geht es los, dann steht das Spiel in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Die Stärken von Assassin’s Creed Odyssey liegen noch immer im Stealth-Gameplay, auch wenn sich die Reihe über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat und uns in AC mehr erwartet, als ein Schleichspiel.