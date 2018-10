Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft veröffentlicht Release-Special

in

Ab heute steht Assassin’s Creed Odyssey für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und darum hat Ubisoft mittlerweile ein Release-Special in Videoform veröffentlicht, das euch einen umfangreiche Überblick über das Spiel gibt.

Offiziell heißt es dazu: “Wenige Tage vor dem offiziellem Release von Assassin’s Creed Odyssey geben wir im Release Special einen umfassenden Überblick über das gigantische Abenteuer im antiken Griechenland. Von der Story, über das neue Kampfsystem, die Fähigkeiten, bis hin zur variantenreichen Spielwelt werden alle Aspekte des Spiels abgedeckt. Das Team von Ubisoft Quebec hat die letzten 3 Jahre genutzt, um am nächsten aufregenden Kapitel der Assassin’s Creed-Reihe zu arbeiten. Assassin’s Creed Odyssey entführt den Spieler in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra zu einem epischen Abenteuer auf. Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden.

Hier die Timecodes:

Story 00:46

Neue Features 02:14

Die Welt 05:40

Der Skilltree 08:43

Kampfsystem 10:53

Waffen & Ausrüstung 14:13

Missionen 16:24

Seeschlachten 18:31

Und hier das Video:

Das denken wir:

Wer Origins mochte, der wird auch mit Assassin’s Creed Odyssey definitiv auf seine Kosten kommen. Ubisoft hat dem Spiel sinnvolle Neuerungen spendiert. Vor allem die individuellen Entscheidungsmöglichkeiten bringen frischen Wind in die Reihe.