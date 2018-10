Boranawade: Das mysteriöse Spiel, das niemand kennt und im Netz nicht zu existieren scheint

in

Diese Geschichte erinnert mich irgendwie etwas an Sad Satan, das unheimliche Spiel aus dem Deep Web: Und zwar bin ich kürzlich auf einen Titel namens Boranawade beziehungsweise Boranawade 2 gestoßen.

Habt ihr noch nie etwas von diesem Spiel gehört? Dann geht es euch wie dem Besitzer und der gesamten Netzgemeinde. Das Kuriose: Es scheint zu diesem Spiel einfach keine Infos zu geben – auch nicht im Internet – heutzutage kaum vorstellbar.

Als ich es googelte, konnte ich nichts darüber finden.

Michael, so der Besitzer des Spiels postete vor einiger Zeit über seinen Fund auf 4Chan folgende Zeilen: “Vor ungefähr einem Jahr habe ich zusammen mit meiner Mutter einige meiner alten Spiele, die ich als Kind hatte, durchgesehen, um zu sehen, ob sie noch funktionieren. Nur um die funktionierenden Spiele zu verkaufen. Und es gab da dieses Spiel mit dem Titel Boranawade 2 und als ich es googelte, konnte ich nichts darüber finden. Ich war nur neugierig und dachte, dass jemand im Internet mehr darüber wissen könnte. Also habe ich es auf 4chan im Video Game Board oder Retro gepostet. Ich erinnere mich nicht. Niemand hat geantwortet, also habe ich es im Paranormal Board gepostet. Dort haben viele Leute geantwortet. Insgesamt beschwerten sie sich dort “da steckt keine gruselige Geschichte dahinter”. Weil es einfach keine gibt. Ich möchte nur wissen, ob jemand dieses Spiel kennt. Da steckt nichts Beängstigendes dahinter.”

So sieht die Box des Spiels aus:

Hier die Fakten:

Bei diesem Spiel scheint es sich offensichtlich um ein Horrorspiel zu handeln. Auf der Rückseite des Spiels steht folgender Text: “Boranawade, das neueste Horror-Spiel, wird Ihnen vom Spieleproduzenten Martin Kalle und Artdirector Andreas Stenbäck vorgestellt. Mit einer unglaublichen Story und ein klassisches Gameplay wollen wir den Spieler in noch nie erlebte Angst versetzen.”



Daraus lässt sich schließen:

Hier handelt es sich um einen Horrortitel (mal angenommen, dieses Spiel existiert wirklich). Der Text wurde schlecht formuliert oder übersetzt, was eventuell dafür spricht, dass es sich hier um ein privates Projekt handeln könnte. Martin Kalle, der Produzent, scheint aus Deutschland zu stammen. Man findet im Netz aber keine hilfreichen Informationen zur Person. Auch zum Artdirector Andreas Stenbäck findet man nichts. Auch daraus köntne man schließen, dass es sich um ein privates Projekt handelt, das vielleicht nie veröffentlicht wurde.

Weiter unten auf der Box des Spiels ist von der Maan Corporation die Rede, die anscheinend die Rechte an diesem Titel hat. Aber auch dazu findet man keine Infos im Netz. Man stößt lediglich auf eine gleichnamige Firma, die seit 2004 versucht, “ein solides und starkes Business-Netzwerk zwischen Bangladesch und anderen Ländern der Welt aufzubauen.” Mit Spielen hat diese Firma also nichts am Hut.

Mittlerweile wird auch auf Reddit diskutiert, was es mit diesem Spiel auf sich haben könnte und Michael versucht weiter auf anderen Plattformen Infos zum Spiel aufzutreiben. Bisher vergebens.

Und falls ihr euch fragt, wie das Spiel in Aktion aussieht: Michael bekommt das Spiel nicht zum Laufen.

Also wenn ihr das Spiel kennt oder Infos dazu habt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vielleicht können wir das Rätsel um diesen Titel ja lösen.

Das denken wir:

Mysteriös. Hoffentlich tauchen bald mehr Infos zu diesem Spiel auf.