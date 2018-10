Bowser und Bowsette: Die Suchanfragen auf Pornhub explodieren gerade

in

Das Phänomen “Bowsette” macht gerade das Internet verrückt. Mit Sicherheit habt ihr auch schon davon gehört. Bowsette ist ein Fantasy-Hybrid zwischen den Nintendo-Charakteren Bowser und Princess Peach.

Ursprünglich basiert diese ungewöhnliche Figur auf einem Fan-Comic. Und nachdem die ersten Bilder des Charakters den Weg ins Internet fanden, wurde die sexy Version von Bowser zum Internet-Hype. Und das führt gerade auch dazu, dass viele Menschen auf Pornhub nach “Bowsette” und “Bowser” suchen. VentureBeat hat das Insights-Team von Pornhub gebeten, sich dieses Phänomen näher anzusehen.

Das Ergebnis: Vor dem 22. September existierten Bowsette-Suchen nicht. Ab dem 23. September stiegen die Suchanfragen dann exponentiell an. Am 26. September suchten 323.179 Menschen auf Pornhub nach “Bowsette”. Bowser erhielt durch den Hype auch zusätzliche Aufmerksamkeit.

Ein paar hundert Menschen suchten täglich nach “Bowser” und am 26. September wurde ganze 51.882 Mal nach Marios Rivalen gesucht. Das Duo erzielte so in nur 72 Stunden mehr als 500.000 Pornhub-Suchanfragen.

Warum das so ist, wissen wir nicht, aber Pornhub formuliert es so: “Das Leben ahmt Kunst nach und schließlich ahmt Porno alles nach.”

Hier sind die meisten Bowsette-Suchanfragen:

Bowsette

Bowsette porn

Bowsette hentai

Bowsette cosplay

Bowsette JOI

Hier die meisten Bowser-Suchanfragen:

Bowser

Princess Peach Bowser

Bowser hentai

Princess Bowser

Bowser Peach

Bowserette

Hot girl Bowser

Female Bowser

Girl Bowser

Die Statistiken von Pornhub zeigen auch, dass Männer im Vergleich zu Frauen 271% häufiger nach “Bowser” und 342% eher “Bowsette” suchen. Millennials im Alter von 18 bis 34 Jahren suchten 214% häufiger nach “Bowsette” als Besucher im Alter von 35 Jahren und älter.

Übrigens: Die Popularität von Bowsette wächst weiter. In nur einer Woche wurde “Bowsette” über 3 Millionen Mal auf Pornhub gesucht und “Bowser” über 300.000 Mal.

Das denken wir:

Das ist ein wirklich verrücktes Phänomen. Nintendo dürfte dieser Hype auf jeden Fall ziemlich gegen den Strich gehen.