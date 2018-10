Call of Cthulhu: Das sind die offiziellen Systemvoraussetzungen

Focus Home Interactive und Cyanide haben die Systemvoraussetzungen der PC-Version von Call of Cthulhu auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels verraten.

Wenn ihr also wissen wollt, ob der Titel auf eurem Rechner läuft – here you go:

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64 bits)

Prozessor: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

Speicherplatz: 13 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Internetverbindung zur Aktivierung des Spiels benötigt

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64 bits)

Prozessor: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390

Speicherplatz: 13 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Internetverbindung zur Aktivierung des Spiels benötigt

Und darum geht es im Spiel: “1924 wurde Privatermittler Pierce beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins aufzuklären. Tauche in eine Welt schleichenden Wahns und kosmischen Horrors ein. Mysteriöse Gestalten und reiner Horror versperren dir den Weg, während du um deinen Verstand kämpfst und außerweltliche Rätsel.”

Call of Cthulhu erscheint am 30. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Horror und H.P. Lovecraft steht, der sollte sich Call of Cthulhu unbedingt vormerken.