Call of Cthulhu: Im neuesten Trailer erwartet euch der pure Wahnsinn

Am 30. Oktober, pünktlich zu Halloween, geht das Horror-Adventure Call of Cthulhu für PC, PS4 und Xbox one an den Start. So kurz vor dem Release wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet – der pure Wahnsinn.

Und darum geht es: “1924 wurde Privatermittler Pierce beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins aufzuklären. Tauche in eine Welt schleichenden Wahns und kosmischen Horrors ein. Mysteriöse Gestalten und reiner Horror versperren dir den Weg, während du um deinen Verstand kämpfst und außerweltliche Rätsel löst.”

Sieht ziemlich cool aus, oder? Fans von H.P. Lovecraft werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem intensiven Horror-Adventure ist, der sollte Call of Cthulhu unbedingt ausprobieren.