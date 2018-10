Call of Duty: Black Ops 4 – Der neue Trailer zu “Blood of the Dead” ist blutig, düster und beklemmend

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint morgen für PC und Konsolen und aus diesem Grund bekommen wir in diesen Tagen immer wieder neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Kürzlich wurde beispielsweise ein neuer Trailer zum Zombie-Szenario “Blood of the Dead” veröffentlicht.

“Blood of the Dead” spielt auf der Gefängnisinsel Alcatraz, die von Untoten überrannt wurde. Und laut der Videobeschreibung warten dort viele Überraschungen auf die Spieler.

Im Trailer bekommen wir einige neue Spielszenen zu sehen und diese sind ziemlich blutig. Ich finde vor allem die Inszenierung gut, die ziemlich episch wirkt. Ob das Gesamtpaket passt, lässt sich aber noch nicht sagen.

Hier der Trailer:

Call of Duty: Black Ops 4 steht ab dem 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Der Trailer macht Lust auf mehr. Das sieht nach einem abgefahrenen Horrortrip aus.