Call of Duty Mobile: Video zeigt geleakte Spielszenen aus dem Zombie-Modus

Fans von Call of Duty haben in diesen Tagen Grund zur Freude, denn bereits in wenigen Tagen – ab dem 12. Oktober – steht Call of Duty: Black Ops 4 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Abgesehen davon arbeitet das Studio Tencent gerade an Call of Duty Mobile für Android- und iOS-Geräte.

Dieses Spiel wird auch einen Zombie-Modus beinhalten und daraus wurden mittlerweile erste Spielszenen geleakt, die ihr im Video unter diesen Zeilen findet.

Das Ganze macht noch keinen fertigen Eindruck, sieht aber schon mal ganz gut aus. Wir bekommen zahlreiche Waffen zu sehen und einige der Maps, die im Spiel verfügbar sein werden – die ein oder andere Karte dürfte euch übrigens bekannt vorkommen, wenn ihr die Vorgänger gespielt habt.

Einen genauen Release-Termin für Call of Duty Mobile gibt es übrigens noch nicht, aber sobald sich das ändert, erfahrt ihr es umgehend bei uns.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen aus der mobilen Vairante von Call of Duty sehen nicht übel aus. Wer unterwegs CoD zocken möchte, der sollte sich das Spiel schon mal vormerken.