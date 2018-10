Capcom kündigt Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 für die Switch an

Coole Sache: Switch-Besitzer bekommen demnächst die volle Dröhnung Resident Evil. Capcom hat nämlich kürzlich via Twitter Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 angekündigt.

Offiziell heißt es: “Capcom bringt mehrere Fanfavoriten auf die Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 werden im Jahr 2019 für die Nintendo Switch erscheinen! Wir werden bald mehr Infos haben!”

Hier der entsprechende Tweet:

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We'll have more info soon!

— Capcom USA (@CapcomUSA_) 26. Oktober 2018