Da arbeitet gerade jemand an einem Fan-Remake des Lucas-Arts-Klassikers Outlaws

Western-Fans haben in diesen Tagen Grund zur Freude: Am Freitag erscheint endlich Red Dead Redemption 2, Call of Juarez wird wohl auch bald einen neuen Teil spendiert bekommen und KlStudio arbeitet gerade an einem Remaster des Lucas-Arts-Klassikers Outlaws.

Hier handelt es sich um eine Modifikation für Call of Juarez: Bound in Blood. Mittlerweile haben die Entwickler erstes Gameplay-Material veröffentlicht, das ihr unter diesen Zeilen findet.

Es ist jedoch fraglich, ob dieses Fan-Projekt je fertiggestellt werden kann, denn LucasFilms sorgte erst kürzlich dafür, dass ein Fan-Projekt zu Star Wars: Knights of the Old Republic eingestellt werden musste.

Da es sich hier jedoch um eine Mod für Call of Juarez handelt und keine Assets aus Outlaws verwendet werden, besteht aber zumindest die Möglichkeit, dass das Projekt vielleicht veröffentlicht werden kann.

Hier die ersten Spielszenen aus dem Outlaws Remaster:

Das denken wir:

Vielleicht dürfen wir uns ja irgendwann über ein offizielles Remake des Klassikers freuen. Das wäre genial.