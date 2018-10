Darauf haben wir gewartet – der Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2 ist da

in

Lange mussten wir warten, aber in wenigen Tagen steht Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games endlich für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und aus diesem Grund hat Rockstar mittlerweile auch den Launch-Trailer veröffentlicht.

Im Trailer erfahren wir etwas mehr über die Geschichte des Spiels, die sich um den Outlaw Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang dreht. Hier die offizielle Beschreibung: “Amerika, 1899. Das Ende der Wild-West-Ära ist angebrochen. Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden.”

Hier der Launch-Trailer:

Wusstet ihr, dass es in Red Dead Redemption 2 über 50 verschiedene Waffen geben wird? Mehr dazu erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Das wird der Hammer. Punkt.