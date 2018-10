Dead or Alive 6: Koei Tecmo kündigt Arcade-Version an

Wann habt ihr zum letzten Mal in einer Arcade-Halle gezockt? Das ist mit Sicherheit schon eine ganze Weile her, oder? In Japan sind Arcade-Hallen noch sehr beliebt und das ist auch der Grund dafür, dass Koei Tecmo kürzlich die Arcade-Version von Dead or Alive 6 für den japanischen Markt angekündigt hat.

Aktuell gibt es keine Informationen darüber, wann die Arcade-Version erscheinen soll und ob das Spiel im Westen veröffentlicht wird, ist auch nicht bekannt. Dafür wurde kürzlich ein Trailer mit neuen Szenen aus dem Spiel veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 weltweit für PS4, Xbox One und PC. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Schade, dass hierzulande Arcade-Hallen keinen hohen Stellenwert mehr haben. Etwas mehr Arcade würde nicht schaden.

