Der neue Trailer zur Serie “Titans” ist da: “So düster… Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst?” – D. Pool

Deadpool hat sich in der Vergangenheit immer wieder über die DC-Filme lustig gemacht – jetzt gibt es die Retourkutsche. Und zwar wurde ein neuer Trailer zur Serie “Titans” veröffentlicht, in dem sich DC an Deadpool rächt.

Im Trailer heißt es zu Beginn: “So düster… Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst?” – D. Pool. Dieser Kommentar zielt auf die Szene ab, in der Deadpool in “Deapool 2” zu Cable sagt, “Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst?”

Dann sehen wir, wie Robin ein paar böse Typen übel vermöbelt. Der Trailer endet mit dieser Nachricht an Deadpool: “Suck it, Mr. Pool – In Liebe, DC Universe.”

“Titans” startet am 12.10.2018 auf dem Streaming-Dienst DC Universe. In Deutschland wird die Serie über Netflix verfügbar sein.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Mal sehen, ob “Titans” hält, was der Trailer verspricht. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.