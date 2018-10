Der zweite Trailer zum Remaster von Killer 7 ist da

in

Vor wenigen Tagen berichteten wir über einen neuen Trailer zur PC-Version von Killer 7, der die Killer Garcian Smith (“The Cleaner”), Dan Smith (“The Hellion”) und Kevin Smith (“Four-eyes”) in Aktion zeigte. Mittlerweile wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der die restlichen Killer vorstellt.

Euch erwarten Mask de Smith (The Wrestler), Coyote Smith (The Thief), Kaede Smith (Barefoot) und Con Smith (The Punk). Natürlich gibt es auch neue Spielszenen zu sehen, die einen Eindruck davon geben, wie abgedreht dieser Titel ist.

Darum geht es: Harman Smith ist an einen Rollstuhl gefesselt und besitzt ein bizarres Geheimnis: Sieben verschiedene Persönlichkeiten leben durch ein Experiment in seinem Kopf. Und jede dieser Persönlichkeiten besitzt taktische Fertigkeiten in der Kunst des Tötens – die sogenannten Killer 7.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Die Story ist verrückt, die Optik ist verrückt, das Spiel ist verrückt – Killer 7 ist einfach besonders.